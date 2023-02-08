0.25％利上げ、６会合連続

インド0.25％利上げ、６会合連続コア物価の高止まり懸念、準備銀金融NEW国・地域インド業種金融関連タグインド金融一般統計貿易雇用・労務ＣＰＩ下位所得層の物価、１月は9.7％上昇フィリピン経済統計その他サービス小売りNEW0.25％利上げ、６会合連続 コア物価の高止まり懸念、準備銀インド金融貿易統計金融一般雇用・労務NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月）４カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計消費者物価、１月8.7％上昇 ３カ月連続で14年ぶり高水準フィリピン経済マクロ経済統計政策・法律・規制【月次リポート】オーストラリア（１月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般１月のＣＰＩ5.02％上昇、鈍化傾向続くタイ経済マクロ経済統計ＧＤＰ北京市、先進製造業と現代サービス業融合へ中国-北京経済マクロ経済統計その他製造その他サービス政策・法律・規制NEW中銀、金利上昇の影響を受ける債務者を支援タイ金融統計金融一般政策・法律・規制NEW成長率6.5～７％で43年に高所得国＝開発庁インドネシア経済マクロ経済統計NEW１月新車販売、12％増で堅調 勢い続く、６カ月連続９万台超えインドネシア車両統計自動車NEW0.25％利上げ、６会合連続 コア物価の高止まり懸念、準備銀インド金融貿易統計金融一般雇用・労務NEW23年のルピー相場対ドルで横ばい、ＭＵＦＧインド経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資イベント雇用・労務政策・法律・規制財政貿易統計22年12月の経常収支、26.8億米ドル黒字韓国経済マクロ経済貿易統計金融一般証券NEW貿易総額20％増の254億ドル ９カ月累計、輸入が２桁超の伸びミャンマー経済マクロ経済貿易統計NEW0.25％利上げ、６会合連続 コア物価の高止まり懸念、準備銀インド金融貿易統計金融一般雇用・労務NEW米中貿易額が過去最高、経済関係は密接米国経済貿易統計NEW経常黒字半減11.4兆円、落ち込み過去最大日本経済貿易統計自動車石油・石炭・ガスNEW１月輸出額は５カ月連続減少 21.2％減、非需要期と春節が影響台湾経済マクロ経済貿易統計