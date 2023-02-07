１月新車販売、12％増で堅調

インドネシア１月新車販売、12％増で堅調勢い続く、６カ月連続９万台超え車両NEW国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア日本自動車統計関連トピックス・特集・連載半導体不足半導体不足メルクが南科で半導体園区、25年以降完成へ台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター化学一般設備投資NEW１月新車販売、12％増で堅調 勢い続く、６カ月連続９万台超えインドネシア車両統計自動車NEW１月輸出額は５カ月連続減少 21.2％減、非需要期と春節が影響台湾経済マクロ経済貿易統計半導体大手２社、対中規制巡り米政府と協議韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター現代自・起亜、半導体不足で生産調整へ韓国車両自動車車部品22年の自動車業界利益は１％増、減税効果で中国-全国車両統計自動車車部品ＧＤＰ北京市、先進製造業と現代サービス業融合へ中国-北京経済マクロ経済統計その他製造その他サービス政策・法律・規制NEW中銀、金利上昇の影響を受ける債務者を支援タイ金融統計金融一般政策・法律・規制NEW成長率6.5～７％で43年に高所得国＝開発庁インドネシア経済マクロ経済統計NEW１月新車販売、12％増で堅調 勢い続く、６カ月連続９万台超えインドネシア車両統計自動車NEW0.25％利上げ、６会合連続 コア物価の高止まり懸念、準備銀インド金融貿易統計金融一般雇用・労務NEW23年のルピー相場対ドルで横ばい、ＭＵＦＧインド経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資イベント雇用・労務政策・法律・規制財政自動車統計吉利汽車の１月販売は３割減、春節影響中国-浙江車両統計自動車NEW広東工業企業の利益、22年は14％減中国-広東経済マクロ経済統計その他製造NEW長城汽車の１月販売、５カ月連続マイナス中国-河北車両統計自動車NEW12月流通業売上高、過去最高の1373億リンギマレーシア商業マクロ経済統計自動車卸売り小売りNEW１月新車販売、12％増で堅調 勢い続く、６カ月連続９万台超えインドネシア車両統計自動車NEW12月失業率4.3％、17年半ぶり低水準続くフィリピン経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務NEW