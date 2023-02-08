タイで即入居可のコンド、中国人に人気

タイタイで即入居可のコンド、中国人に人気建設NEW国・地域タイ業種建設関連タグタイ保健医療不動産建設・プラント設備投資関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（７日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海が渡航利便化、随申弁で陰性証明発行中国-上海社会保健医療社会一般NEWコロナ死亡例、新たに８件報告香港社会統計保健医療社会一般NEW正常化初日の往来28.4万人 前日比６割増、週末は混雑警戒香港社会統計社会一般政策・法律・規制NEW新型コロナの域内感染者、７日は２万2980人台湾社会保健医療社会一般NEW新規感染者1.6万人、死者10人増韓国社会統計保健医療社会一般NEW関連記事中国人の海外不動産投資、最多照会先はタイタイ建設統計ＩＴ一般保健医療インフラ設備投資不動産政策・法律・規制建設業界、新型コロナが収益に影響マレーシア建設統計保健医療不動産建設・プラント社会一般不動産ノーブル、外国人への販売強化タイ建設不動産建設・プラント中国人の不動産購入、金額ベースで全体の12％マレーシア建設統計不動産建設・プラントスパライ、ＭＲＴ延伸区間にコンド建設タイ建設決算不動産建設・プラント