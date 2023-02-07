12月ゴム生産量、前月比8.9％増の3.1万トン

マレーシア12月ゴム生産量、前月比8.9％増の3.1万トン農水NEW国・地域マレーシア業種農水関連タグマレーシア農林・水産統計貿易自動車統計車販売店の６割、23年の販売目標引き上げ中国-全国車両統計自動車その他サービスNEW12月ゴム生産量、前月比8.9％増の3.1万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産NEWタクシー・配車の利用満足度、前年より低下シンガポール運輸統計自動車陸運NEW１月の新車販売、12%増の９万4087台インドネシア車両統計自動車NEW22年の製造業成長率5.01％、前年から加速インドネシア製造マクロ経済貿易統計自動車二輪車食品・飲料鉄鋼・金属その他製造設備投資車部品NEW新車が記録的高値に、コロナ禍に割引減るオーストラリア車両統計自動車NEW貿易統計１月輸出額は５カ月連続減少 21.2％減、非需要期と春節が影響台湾経済マクロ経済貿易統計NEW12月ゴム生産量、前月比8.9％増の3.1万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産NEW22年の製造業成長率5.01％、前年から加速インドネシア製造マクロ経済貿易統計自動車二輪車食品・飲料鉄鋼・金属その他製造設備投資車部品NEW22年の港湾輸出貨物11％減、旅客は2.6倍フィリピン運輸貿易統計海運観光NEW豪12月貿易５年連続黒字、石炭輸出は減少オーストラリア経済マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガス観光NEW【月次リポート】オーストラリア（１月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般NEW関連記事11月ゴム生産量、前月比12％減の2.8万トンマレーシア農水統計ゴム・皮革農林・水産９月ゴム生産量、前月比６％減の3.5万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産８月ゴム生産量、前月比3.8％減の3.6万トンマレーシア農水統計その他製造農林・水産５月ゴム生産量、前月比６％減の2.1万トンマレーシア農水貿易統計その他製造農林・水産３月ゴム生産量、前月比2.7％減の2.8万トンマレーシア農水統計その他製造農林・水産