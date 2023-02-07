ＥＶ電池、ＬＧと交渉停滞か

インドネシアＥＶ電池、ＬＧと交渉停滞かバリューチェーン構築、不透明に資源NEW国・地域インドネシア業種資源関連タグ韓国インドネシア自動車車部品電機鉄鋼・金属石油・石炭・ガス鉱業設備投資関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波智己汽の「ＬＳ７」予約好調、１万台突破中国-上海車両自動車NEWＮＩＯ幹部、他社に充電施設の拡充呼びかけ中国-上海車両自動車インフラNEW電動車の展示・販売会、５月に首都で開催インドネシア車両自動車電機イベントNEWＥＶ電池、ＬＧと交渉停滞か バリューチェーン構築、不透明にインドネシア資源自動車電機鉄鋼・金属石油・石炭・ガス鉱業設備投資車部品NEWナタ汽車、23年販売目標は２倍の30万台中国-浙江車両自動車小鵬の新型ＥＶ「Ｇ９」、欧州に投入中国-広東車両貿易自動車関連記事アンタム、中国車載電池大手と株式売買合意インドネシア資源自動車電機鉄鋼・金属石油・石炭・ガス鉱業設備投資証券車部品ＥＶ電池の上流開発、中韓企業と交渉大詰めインドネシア鉄鋼自動車電機鉄鋼・金属鉱業国営鉱山アンタム、ニッケル事業を分社化へインドネシア鉄鋼自動車二輪車電機鉄鋼・金属鉱業証券車部品ＬＧ、年350万台分のＥＶバッテリー生産へインドネシア車両マクロ経済自動車電機インフラ設備投資車部品中国車載電池大手、60億米ドル事業で協力インドネシア資源自動車電機石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道