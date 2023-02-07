22年４Ｑの農産物・加工品輸出、２年ぶり減

タイ22年４Ｑの農産物・加工品輸出、２年ぶり減農水NEW国・地域タイ業種農水関連タグタイ農林・水産統計貿易貿易統計船舶などの無関税輸入、累計50億元に＝海南中国-海南経済貿易統計陸運海運空運政策・法律・規制NEW23年の経済成長は５％前後、社会科学院中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造インフラ設備投資不動産観光NEW長城の22年本決算23％増益、販売価格上昇で中国-河北車両貿易統計決算自動車NEW服飾企業の売上高、22年は５％減の1.45兆元中国-全国繊維貿易統計繊維その他製造NEW１月の生産者物価指数、2.4％上昇タイ経済マクロ経済統計NEWバーツ高、高付加価値製品の輸出に逆風タイ経済マクロ経済貿易統計食品・飲料宝石・宝飾品その他製造ゴム・皮革農林・水産石油・石炭・ガス金融一般NEW関連記事来年の食品輸出額１～５％増＝カシコン予測タイ食品貿易統計食品・飲料農林・水産日本向け食品輸出13％増、ＫＲＣが予測タイ食品貿易食品・飲料第1四半期の輸出21％増、農産物が好調タイ経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車電機食品・飲料化学一般バイオ鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械農林・水産石油・石炭・ガス倉庫韓国と来月貿易交渉、農産物開放を要求タイ農水貿易食品・飲料農林・水産政策・法律・規制外交輸出加工食品、製造基準厳格化を計画タイ食品マクロ経済貿易食品・飲料政策・法律・規制