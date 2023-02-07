副首相、中国団体旅行客の受け入れ準備指示

タイ副首相、中国団体旅行客の受け入れ準備指示観光NEW国・地域タイ業種観光関連タグタイ観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW春秋航空、日本線回復は２・３Ｑごろに中国-上海運輸空運NEW深セン市が中小企業支援で新政策、減税など中国-深セン経済マクロ経済金融一般保険観光政策・法律・規制財政小売りNEW北京の車両ナンバー通行規制、13日から再開中国-北京運輸陸運社会一般政策・法律・規制NEW春節明けの労働市場活発化、求人４割増中国-全国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW海外団体旅行の売れ行き好調 ６日に一部解禁、本格回復に時間中国-全国観光ＩＴ一般その他サービス空運観光娯楽政策・法律・規制NEW関連記事エボラウイルス病を警戒、空港で水際対策タイ社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制保健省、インドで流行のトマトインフル警戒タイ社会保健医療農林・水産社会一般政策・法律・規制首都空港、入国制限緩和で外国人旅行者増加タイ観光統計空運観光イベント政策・法律・規制ファイザー製ワクチン、政府発注分が到着タイ医薬貿易保健医療医薬品政策・法律・規制外交空港混雑で航空会社の負担増、年3.6億円もタイ運輸空運