１月の自動車小売り、前年比13.6％増

インド１月の自動車小売り、前年比13.6％増PICK UP車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車車部品精密機器機械電子・コンピューター小売り統計自動車統計トヨタの１月新車販売23.5％減、春節影響中国-全国車両統計自動車NEW22年の自動車業界利益は１％増、減税効果で中国-全国車両統計自動車車部品NEW奇瑞の１月販売、16.5％増の10.1万台中国-安徽車両統計自動車NEW長城の22年本決算23％増益、販売価格上昇で中国-河北車両貿易統計決算自動車NEW日産の１月新車販売６割減、春節のずれ影響中国-全国車両統計自動車NEW〔のぞき見〕称賛される企業に再びＡＳＵＳ台湾社会マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター社会一般NEW関連記事12月自動車小売りが5.4％減、コロナ前超ならずインド車両統計自動車電子・コンピューター精密機器機械卸売り車部品小売り11月自動車小売り、２カ月続けてコロナ前超えインド車両統計自動車二輪車小売り９月の自動車小売り販売、前年同月比11％増インド車両統計自動車８月の自動車小売り、19年比で15％減インド車両統計自動車二輪車精密機器卸売り車部品小売り自動車小売り、12月は本年度初のプラス成長インド車両統計自動車二輪車