22年経済成長率は5.31％

インドネシア22年経済成長率は5.31％過去９年で最高、23年も５％台か経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計ＧＤＰＭＩＣＥが急回復見通し、海外出張再開受けタイ経済マクロ経済統計観光イベントNEW22年経済成長率は5.31％ 過去９年で最高、23年も５％台かインドネシア経済マクロ経済統計NEWバングラ、昨年度ＧＤＰ成長率は7.10％バングラデシュ経済マクロ経済統計保健医療その他製造精密機器ゴム・皮革紙・パルプ機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道卸売り不動産建設・プラント社会一般小売りNEW広東省21市のＧＤＰ、１兆元超えは４市中国-広東経済マクロ経済統計北京のデジタル経済、23年は対ＧＤＰ比43％中国-北京経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造インフラ設備投資その他サービス吉林の鉱工業生産、22年は6.4％減中国-吉林経済マクロ経済統計関連記事22年の貿易黒字は545億ドル 前年比1.5倍、過去最高を更新インドネシア経済マクロ経済貿易統計11月輸出、前年同月比６％増 貿易収支は31カ月連続で黒字インドネシア経済マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガス11月ＣＰＩ、5.42％上昇 ２カ月連続鈍化、ピークアウトかインドネシア経済マクロ経済統計10月輸出、前年比12％増 資源けん引、貿易黒字30カ月連続インドネシア経済マクロ経済貿易石油・石炭・ガス電力・ガス・水道７～９月ＧＤＰ成長率5.72％ 資源輸出好調で伸び加速インドネシア経済マクロ経済貿易統計保健医療金融一般倉庫陸運海運空運観光政策・法律・規制小売り