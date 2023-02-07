長城の22年本決算23％増益、販売価格上昇で

中国-河北長城の22年本決算23％増益、販売価格上昇で車両NEW国・地域中国-河北業種車両関連タグ中国自動車統計貿易決算自動車統計トヨタの１月新車販売23.5％減、春節影響中国-全国車両統計自動車NEW22年の自動車業界利益は１％増、減税効果で中国-全国車両統計自動車車部品NEW奇瑞の１月販売、16.5％増の10.1万台中国-安徽車両統計自動車NEW長城の22年本決算23％増益、販売価格上昇で中国-河北車両貿易統計決算自動車NEW日産の１月新車販売６割減、春節のずれ影響中国-全国車両統計自動車NEW〔のぞき見〕称賛される企業に再びＡＳＵＳ台湾社会マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター社会一般NEW貿易統計船舶などの無関税輸入、累計50億元に＝海南中国-海南経済貿易統計陸運海運空運政策・法律・規制NEW23年の経済成長は５％前後、社会科学院中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造インフラ設備投資不動産観光NEW長城の22年本決算23％増益、販売価格上昇で中国-河北車両貿易統計決算自動車NEW服飾企業の売上高、22年は５％減の1.45兆元中国-全国繊維貿易統計繊維その他製造NEW１月の生産者物価指数、2.4％上昇タイ経済マクロ経済統計NEWバーツ高、高付加価値製品の輸出に逆風タイ経済マクロ経済貿易統計食品・飲料宝石・宝飾品その他製造ゴム・皮革農林・水産石油・石炭・ガス金融一般NEW関連記事長城汽車の22年販売、106万台で目標未達中国-河北車両貿易統計自動車長城汽車、１～９月65％増益＝同期過去最高中国-河北車両決算自動車長城汽車、22年中間期は最大67％増益予測中国-河北車両統計決算自動車長城汽車、１～９月は91％増益中国-河北車両決算自動車長城汽車、３Ｑ決算は増収増益中国-河北車両統計決算自動車