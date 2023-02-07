新型コロナ、先週は新たに1012人感染

フィリピン新型コロナ、先週は新たに1012人感染社会NEW国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW春秋航空、日本線回復は２・３Ｑごろに中国-上海運輸空運NEW深セン市が中小企業支援で新政策、減税など中国-深セン経済マクロ経済金融一般保険観光政策・法律・規制財政小売りNEW北京の車両ナンバー通行規制、13日から再開中国-北京運輸陸運社会一般政策・法律・規制NEW春節明けの労働市場活発化、求人４割増中国-全国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW海外団体旅行の売れ行き好調 ６日に一部解禁、本格回復に時間中国-全国観光ＩＴ一般その他サービス空運観光娯楽政策・法律・規制NEW関連記事新型コロナ、先週は新たに1206人感染フィリピン社会保健医療社会一般新型コロナ、16～22日は新たに1891人感染フィリピン社会保健医療社会一般新型コロナ、９～15日は新たに2934人感染フィリピン社会保健医療社会一般新型コロナ、31日～６日は新たに6346人感染フィリピン社会保健医療社会一般新型コロナ、29～４日は新たに１万7145人感染フィリピン社会保健医療社会一般