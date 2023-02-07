ＭＩＣＥが急回復見通し、海外出張再開受け

タイＭＩＣＥが急回復見通し、海外出張再開受け経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ観光マクロ経済統計イベントＧＤＰＭＩＣＥが急回復見通し、海外出張再開受けタイ経済マクロ経済統計観光イベントNEW22年経済成長率は5.31％ 過去９年で最高、23年も５％台かインドネシア経済マクロ経済統計NEWバングラ、昨年度ＧＤＰ成長率は7.10％バングラデシュ経済マクロ経済統計保健医療その他製造精密機器ゴム・皮革紙・パルプ機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道卸売り不動産建設・プラント社会一般小売りNEW広東省21市のＧＤＰ、１兆元超えは４市中国-広東経済マクロ経済統計北京のデジタル経済、23年は対ＧＤＰ比43％中国-北京経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造インフラ設備投資その他サービス吉林の鉱工業生産、22年は6.4％減中国-吉林経済マクロ経済統計関連記事国際会議や展示会、市場急回復も人手不足にタイ経済マクロ経済統計イベント雇用・労務政策・法律・規制国内企業の地方イベント支援、外国人急減でタイ観光保健医療観光イベント政策・法律・規制首都封鎖でＭＩＣＥツアー急減、損失10億Ｂタイ商業卸売りその他サービス観光政治一般小売り見本市業界、賃上げで運営コスト上昇タイ商業卸売りその他サービス雇用・労務小売り爆破テロのうわさ、ＭＩＣＥ観光に打撃タイ観光卸売りその他サービス観光娯楽イベント事件小売り