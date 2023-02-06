１月のＣＰＩ5.02％上昇、鈍化傾向続く

タイ１月のＣＰＩ5.02％上昇、鈍化傾向続くPICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済統計ＣＰＩ１月のＣＰＩ5.02％上昇、鈍化傾向続くタイ経済マクロ経済統計NEWＮＺ生活費、全世帯グループで高騰＝統計局ニュージーランド経済マクロ経済統計社会一般吉林の鉱工業生産、22年は6.4％減中国-吉林経済マクロ経済統計１月のＣＰＩ5.2％上昇、電気や食品上がる韓国経済マクロ経済統計貴州省の22年経済統計、鉱工業は0.5％減中国-貴州経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造設備投資小売り寧夏の鉱工業生産、22年は７％増中国-寧夏経済マクロ経済統計貿易統計船舶などの無関税輸入、累計50億元に＝海南中国-海南経済貿易統計陸運海運空運政策・法律・規制NEW23年の経済成長は５％前後、社会科学院中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造インフラ設備投資不動産観光NEW長城の22年本決算23％増益、販売価格上昇で中国-河北車両貿易統計決算自動車NEW服飾企業の売上高、22年は５％減の1.45兆元中国-全国繊維貿易統計繊維その他製造NEW１月の生産者物価指数、2.4％上昇タイ経済マクロ経済統計NEWバーツ高、高付加価値製品の輸出に逆風タイ経済マクロ経済貿易統計食品・飲料宝石・宝飾品その他製造ゴム・皮革農林・水産石油・石炭・ガス金融一般NEW関連記事22年のＣＰＩ６％上昇、23年は２～３％予測タイ経済マクロ経済統計食品・飲料８月ＣＰＩは7.9％上昇、次月から下落予想タイ経済マクロ経済統計６月ＣＰＩは7.7％上昇、２カ月連続７％超タイ経済マクロ経済統計５月ＣＰＩは7.1％上昇、14年ぶりの伸び率タイ経済マクロ経済統計３月のＣＰＩ5.73％上昇、２カ月連続５％超タイ経済マクロ経済統計