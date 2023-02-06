首都の渋滞、コロナ前水準に戻る＝首都警察

インドネシア首都の渋滞、コロナ前水準に戻る＝首都警察社会NEW国・地域インドネシア業種社会関連タグインドネシア陸運インフラ社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW広州市、市外ナンバーの交通制限を再開中国-広東社会自動車保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW本土―香港マカオ往来、６日から全面再開へ中国-全国社会観光社会一般政策・法律・規制NEWコロナ死亡例、週末３日で18件増加香港社会統計保健医療社会一般NEW羅湖検問所を再開、６日から香港社会社会一般NEW団体旅行も再開、本土から香港マカオへ香港観光保健医療観光政策・法律・規制NEW関連記事最低賃金引き上げは必要、ジャカルタ州知事インドネシア経済自動車インフラ陸運雇用・労務政策・法律・規制ジャカルタの渋滞が大幅改善 トムトム調査、21年は世界46位にインドネシア社会統計自動車二輪車インフラ社会一般政策・法律・規制〔クラクション〕マニラの渋滞、世界最悪水準フィリピン社会社会一般首都の渋滞、昨年に大幅改善 世界７位に、政府の７事業貢献かインドネシア運輸統計陸運渋滞のひどい都市、ムンバイが世界首位インド社会統計自動車二輪車社会一般環境