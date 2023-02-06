マカオ、航空券12万枚配布を計画

マカオマカオ、航空券12万枚配布を計画観光NEW国・地域マカオ業種観光関連タグ香港マカオ保健医療空運観光政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW広州市、市外ナンバーの交通制限を再開中国-広東社会自動車保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW本土―香港マカオ往来、６日から全面再開へ中国-全国社会観光社会一般政策・法律・規制NEWコロナ死亡例、週末３日で18件増加香港社会統計保健医療社会一般NEW羅湖検問所を再開、６日から香港社会社会一般NEW団体旅行も再開、本土から香港マカオへ香港観光保健医療観光政策・法律・規制NEW関連記事マカオの旅行喚起策、電子消費券の併用可能マカオ観光観光政策・法律・規制労働節のマカオ訪問客２割増へ、当局幹部マカオ観光インフラ陸運観光「グルメ」を観光客の呼び水に、マカオマカオ観光マクロ経済統計食品・飲料その他サービス観光娯楽イベント政策・法律・規制マカオの17年旅行者、２年連続プラスへマカオ観光その他サービス観光娯楽社会一般スポーツイベントマカオの16年旅行者、前年比0.8％増マカオ観光統計観光