新型コロナの抗体保有率、99%に上昇

インドネシア新型コロナの抗体保有率、99%に上昇医薬NEW国・地域インドネシア業種医薬関連タグインドネシア保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW広州市、市外ナンバーの交通制限を再開中国-広東社会自動車保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW本土―香港マカオ往来、６日から全面再開へ中国-全国社会観光社会一般政策・法律・規制NEWコロナ死亡例、週末３日で18件増加香港社会統計保健医療社会一般NEW羅湖検問所を再開、６日から香港社会社会一般NEW団体旅行も再開、本土から香港マカオへ香港観光保健医療観光政策・法律・規制NEW関連記事新型コロナの抗体保有率、98.5％に上昇インドネシア医薬保健医療保健省、ワクチン接種法延長を議会に要請フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制ワクチン接種の義務化、保健省否定フィリピン社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制ジャワ・バリの99％、コロナに抗体＝保健省インドネシア医薬保健医療社会一般全国一斉の規制強化を撤回 年末年始、入国など一部強化かインドネシア社会保健医療社会一般政策・法律・規制