みずほリース、地場同業を買収

インドみずほリース、地場同業を買収日系企業進出PICK UPサービスNEW国・地域インド業種サービス関連タグインド日本その他製造金融一般その他サービス関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向みずほリース、地場同業を買収インドサービスその他製造金融一般その他サービスNEWＪ―ＭＡＸ、広州工場に新プレスライン中国-広東車両自動車設備投資建設・プラント車部品ダイハツ、新工場を着工 高効率化、海外工場で最高水準インドネシア車両自動車設備投資建設・プラントミスタードーナツ５月開業へ ３年で９店舗、ＲＥ＆Ｓが運営シンガポールサービス食品・飲料小売り外食・飲食長島・大野・常松法律事務所、拠点を開設インドネシア経済マクロ経済社会一般雇用・労務政策・法律・規制ソディック、アモイの新工場稼働中国-福建製造電機食品・飲料その他製造機械設備投資建設・プラント関連記事Ｊ―オイルミルズ、でん粉・油脂の合弁販社タイ食品食品・飲料芙蓉リース、地場同業と提携：日系初の事業展開、出資も検討ベトナム金融金融一般ＧＭＯインターネット、四川同業を孫会社化中国-四川ＩＴマクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資その他サービス娯楽メディア東京センチュリー、タタと提携インド建設インフラ建設・プラントみずほコーポ銀、TISCOと業務提携タイ金融金融一般設備投資証券