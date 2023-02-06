コロナの等級引き下げ、５月に予定＝指揮官

台湾コロナの等級引き下げ、５月に予定＝指揮官社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW広州市、市外ナンバーの交通制限を再開中国-広東社会自動車保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW本土―香港マカオ往来、６日から全面再開へ中国-全国社会観光社会一般政策・法律・規制NEWコロナ死亡例、週末３日で18件増加香港社会統計保健医療社会一般NEW羅湖検問所を再開、６日から香港社会社会一般NEW団体旅行も再開、本土から香港マカオへ香港観光保健医療観光政策・法律・規制NEW関連記事中国からの入境、規制強化も 指揮中心、水際対策緩和で台湾社会保健医療空運観光社会一般政策・法律・規制直近１週間の感染者、12週ぶりに増加台湾社会保健医療社会一般９月の海外旅行再開、「可能性ある」＝指揮官台湾社会観光社会一般政策・法律・規制週末の感染者、連日千人超え 拡大局面、９月までとの予測も台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ対策指揮官「感染状況は徐々に改善」台湾社会保健医療社会一般