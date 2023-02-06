香港総商会、消費券継続を政府に提言

香港香港総商会、消費券継続を政府に提言経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港不動産マクロ経済財政政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW広州市、市外ナンバーの交通制限を再開中国-広東社会自動車保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW本土―香港マカオ往来、６日から全面再開へ中国-全国社会観光社会一般政策・法律・規制NEWコロナ死亡例、週末３日で18件増加香港社会統計保健医療社会一般NEW羅湖検問所を再開、６日から香港社会社会一般NEW団体旅行も再開、本土から香港マカオへ香港観光保健医療観光政策・法律・規制NEW関連記事23年成長率は3.8％、香港総商会が予測香港経済マクロ経済貿易雇用・労務小売り香港の若手起業家、大湾区への進出熱高まる香港経済政策・法律・規制若者の大湾区創業補助金、申請100件超＝団体香港経済マクロ経済ベンチャー雇用・労務政策・法律・規制大湾区青年就業計画、300人分を提供開始へ香港経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制香港企業の４割、向こう１年の先行き悲観香港経済マクロ経済ＩＴ一般保健医療雇用・労務