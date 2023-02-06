啓徳の隔離施設、若者向け居住施設に転用か

香港啓徳の隔離施設、若者向け居住施設に転用か社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW広州市、市外ナンバーの交通制限を再開中国-広東社会自動車保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW本土―香港マカオ往来、６日から全面再開へ中国-全国社会観光社会一般政策・法律・規制NEWコロナ死亡例、週末３日で18件増加香港社会統計保健医療社会一般NEW羅湖検問所を再開、６日から香港社会社会一般NEW団体旅行も再開、本土から香港マカオへ香港観光保健医療観光政策・法律・規制NEW関連記事簡易公営住宅、モデルルームを公開香港建設不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制公営住宅の作業部会、９月までに具体案香港建設不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制療養施設、コロナ後は仮住まいに活用も香港社会保健医療不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制モジュール工法の高層住宅、将軍澳に完成香港建設建設・プラント政策・法律・規制モジュール工法の導入を推進 政府、人手不足の建設業界に効果香港建設その他製造不動産建設・プラント政策・法律・規制