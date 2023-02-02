１月の新車販売は14％減

台湾１月の新車販売は14％減春節で営業日減、２月は回復予測PICK UP車両NEW国・地域台湾業種車両関連タグ台湾自動車統計関連トピックス・特集・連載半導体不足半導体不足東莞市、半導体産業などを１千億元規模へ中国-広東経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造政策・法律・規制財政NEW半導体人材育成で台湾視察、九州の産学官組織台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEW１月の新車販売は14％減 春節で営業日減、２月は回復予測台湾車両統計自動車NEW１月の韓国車販売8.7％増 半導体不足改善、国内外でプラス韓国車両貿易統計自動車NEW四輪・二輪業界、23年は成長鈍化＝ＳＳＩベトナム車両自動車二輪車車部品NEW日本車４社、米販売３％減米国車両自動車NEW自動車統計ナタ汽車の１月販売、45％減の6016台中国-浙江車両統計自動車NEW小鵬汽車の１月販売、６割減の5218台中国-広東車両統計自動車NEW零ホウ汽車の１月販売、86％減の1139台中国-浙江車両統計自動車NEW長安ブランド車、25年までに22車種投入へ中国-重慶車両統計決算自動車NEWＮＩＯの１月販売、12％減の8506台中国-上海車両統計自動車インフラその他サービスNEW理想汽車の１月新車販売、23％増の1.5万台中国-北京車両統計自動車NEW関連記事11月新車販売は1.1％減 供給不足で前年割れ「ほぼ確定」台湾車両統計自動車10月新車販売はプラス転換 22年通年は前年並み確保困難か台湾車両統計自動車10月の新車販売、マイナスに 前月比でも減、部品不足が影響台湾車両マクロ経済統計自動車二輪車９月の新車販売、プラス転換 コロナ沈静化で、トヨタは６割増台湾車両統計自動車４月の新車販売、3.8万台 好景気続き「正常軌道を回復」台湾車両統計自動車