住宅ローン・建設融資残高、12月も過去最高

台湾住宅ローン・建設融資残高、12月も過去最高金融NEW国・地域台湾業種金融関連タグ台湾金融一般不動産建設・プラント統計自動車統計ナタ汽車の１月販売、45％減の6016台中国-浙江車両統計自動車NEW小鵬汽車の１月販売、６割減の5218台中国-広東車両統計自動車NEW零ホウ汽車の１月販売、86％減の1139台中国-浙江車両統計自動車NEW長安ブランド車、25年までに22車種投入へ中国-重慶車両統計決算自動車NEWＮＩＯの１月販売、12％減の8506台中国-上海車両統計自動車インフラその他サービスNEW理想汽車の１月新車販売、23％増の1.5万台中国-北京車両統計自動車NEW関連記事住宅ローン・建設融資残高、４月も過去最高台湾金融統計自動車金融一般不動産建設・プラント住宅ローン・建設融資残高、11月も過去最高台湾金融統計金融一般不動産建設・プラント住宅ローン・建設融資残高、10月も過去最高台湾金融統計自動車金融一般不動産建設・プラント住宅ローン・建設融資残高、９月も過去最高台湾金融マクロ経済統計金融一般不動産建設・プラント住宅ローン・建設融資残高、５月も過去最高台湾金融統計自動車金融一般不動産