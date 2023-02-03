飲食店や診療所の感染者拒否、条例違反か

香港飲食店や診療所の感染者拒否、条例違反か社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療外食・飲食政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（２日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（２日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW中国ゲーム市場が伸び悩み 22年収入１割減、コロナが打撃中国-全国媒体統計ＩＴ一般娯楽社会一般スポーツイベント政策・法律・規制NEW抗原検査の陽性率2.2％、大流行後では最低中国-全国社会統計保健医療医薬品社会一般NEWコロナ死亡例、新たに12件報告香港社会統計保健医療社会一般NEW羅湖ゲート６日再開か、コロナで3年間閉鎖香港社会陸運社会一般政策・法律・規制小売りNEW関連記事未接種理由の解雇、差別禁止法違反の可能性香港経済保健医療空運社会一般事件雇用・労務政策・法律・規制セクハラ問題の専門チームを新設へ、平等機会委香港社会社会一般政策・法律・規制ＬＧＢＴ差別に取り組む新計画、平等委主席香港社会社会一般政策・法律・規制ＦＢでの差別発言、情報請求も運営側が拒否香港社会ＩＴ一般メディア社会一般差別条例見直しへ意見公募、本土移民問題も香港社会社会一般政治一般政策・法律・規制