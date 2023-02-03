信用保証公社、今年の融資保証目標4700億円

タイ信用保証公社、今年の融資保証目標4700億円金融NEW国・地域タイ業種金融関連タグタイ自動車食品・飲料保健医療医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属農林・水産機械その他製造金融一般石油・石炭・ガス電力・ガス・水道卸売り小売りその他サービス観光統計政策・法律・規制自動車統計ナタ汽車の１月販売、45％減の6016台中国-浙江車両統計自動車NEW小鵬汽車の１月販売、６割減の5218台中国-広東車両統計自動車NEW零ホウ汽車の１月販売、86％減の1139台中国-浙江車両統計自動車NEW長安ブランド車、25年までに22車種投入へ中国-重慶車両統計決算自動車NEWＮＩＯの１月販売、12％減の8506台中国-上海車両統計自動車インフラその他サービスNEW理想汽車の１月新車販売、23％増の1.5万台中国-北京車両統計自動車NEW関連記事信用保証公社、上半期に3500億円を保証タイ金融統計金融一般信用保証公社、430億円保証で17銀行と合意タイ金融金融一般不動産政策・法律・規制信用保証公社、中小企業向け保証を拡大タイ金融金融一般政策・法律・規制財政信用保証公社、東北に10カ所目の支店開設タイ金融貿易食品・飲料医薬品化学一般その他製造金融一般卸売りその他サービス政策・法律・規制小売り信用保証公社、中小向けの保証35％減予測タイ金融マクロ経済統計金融一般社会一般政治一般