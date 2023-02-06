ＮＺ生活費、全世帯グループで高騰＝統計局

ニュージーランドＮＺ生活費、全世帯グループで高騰＝統計局経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランドマクロ経済統計社会一般ＣＰＩＮＺ生活費、全世帯グループで高騰＝統計局ニュージーランド経済マクロ経済統計社会一般NEW吉林の鉱工業生産、22年は6.4％減中国-吉林経済マクロ経済統計１月のＣＰＩ5.2％上昇、電気や食品上がる韓国経済マクロ経済統計貴州省の22年経済統計、鉱工業は0.5％減中国-貴州経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造設備投資小売り寧夏の鉱工業生産、22年は７％増中国-寧夏経済マクロ経済統計腐敗指数、タイは９ランクアップも101位タイ社会統計社会一般政策・法律・規制関連記事生活費高騰での追加支援なし＝ＮＺ財相ニュージーランド経済マクロ経済金融一般政治一般政策・法律・規制財政ＮＺの世帯の生活費5.2％増、記録的高水準にニュージーランド経済マクロ経済統計ＮＺ９月食品価格、青果と肉類が引き上げニュージーランド食品食品・飲料ＮＺ人の週当たり収入、前年から4.3％増加ニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務手当受給者の生活費、前年比5.1％増オーストラリア経済マクロ経済統計食品・飲料医薬品卸売り不動産環境雇用・労務政治一般政策・法律・規制小売り