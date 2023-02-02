１日の感染者13人、死者は38日連続ゼロ

ミャンマー１日の感染者13人、死者は38日連続ゼロ安全情報社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（２日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（２日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW中国ゲーム市場が伸び悩み 22年収入１割減、コロナが打撃中国-全国媒体統計ＩＴ一般娯楽社会一般スポーツイベント政策・法律・規制NEW抗原検査の陽性率2.2％、大流行後では最低中国-全国社会統計保健医療医薬品社会一般NEWコロナ死亡例、新たに12件報告香港社会統計保健医療社会一般NEW羅湖ゲート６日再開か、コロナで3年間閉鎖香港社会陸運社会一般政策・法律・規制小売りNEW関連記事８日の感染者４人、死者ゼロは14日連続ミャンマー社会保健医療社会一般７日の感染者４人、死者ゼロは13日連続ミャンマー社会保健医療社会一般５日の感染者４人、死者ゼロは11日連続ミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制４日の感染者２人、10日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般３日の感染者８人、９日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般