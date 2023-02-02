京セラ半導体投資を継続、対中規制の影響限定的

日本京セラ半導体投資を継続、対中規制の影響限定的ＩＴNEW国・地域日本業種ＩＴ関連タグ中国台湾日本米国欧州その他製造電子・コンピューター決算関連トピックス・特集・連載半導体不足半導体不足習氏「技術の自立を加速」、半導体規制念頭か中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW新車販売45万台も、半導体不足緩和へ＝和泰台湾車両自動車NEW企業は地政学要因で中国離れ模索、力成董事長台湾ＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューターNEW１月の輸出額16.6％減 半導体が４割減、赤字は最大に韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター医薬品化学一般石油・石炭・ガス車部品NEWＳＫハイニックス、４Ｑ1800億円の営業赤字韓国ＩＴ統計ＩＴ一般通信NEW米印が半導体供給で協力、中国にらみ高官協議インドＩＴＩＴ一般電機政治一般外交NEW関連記事京セラ、売上高３兆円目標日本製造電子・コンピューターその他製造京セラが工場増設、半導体製造装置の部品生産日本製造電子・コンピューターその他製造電子部品大手６社が減益、米中摩擦で需要低下日本電機電機電子部品４社が純利益下方修正、米中貿易摩擦で日本電機電機電子部品７社とも増収、自動車・スマホ向け好調日本電機電機