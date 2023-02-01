NNA ASIA

サービス案内
    香港

    22年の域内ＧＤＰ3.5％減

    政府予想下回る、10～12月も低迷
    経済
    NEW
    国・地域
    香港
    業種
    経済
    関連タグ

    ＧＤＰ

    貿易統計

    関連記事