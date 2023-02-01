22年の域内ＧＤＰ3.5％減

香港22年の域内ＧＤＰ3.5％減政府予想下回る、10～12月も低迷経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計ＧＤＰ貴州省の22年経済統計、鉱工業は0.5％減中国-貴州経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造設備投資小売りNEW寧夏の鉱工業生産、22年は７％増中国-寧夏経済マクロ経済統計NEW青海の鉱工業生産、22年は15.5％増中国-青海経済マクロ経済統計NEWデジタル経済の規模、25年に60兆元超に中国-全国ＩＴマクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW22年の域内ＧＤＰ3.5％減 政府予想下回る、10～12月も低迷香港経済マクロ経済統計NEW黒竜江の鉱工業生産、22年は0.8％増中国-黒竜江経済マクロ経済統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り貿易統計貴州省の22年経済統計、鉱工業は0.5％減中国-貴州経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造設備投資小売りNEW天津の輸出、22年は28％増の１兆元中国-天津経済マクロ経済貿易統計NEW低炭素エネ向け投資額、中国が世界半数に中国-全国経済マクロ経済統計環境NEW22年の域内ＧＤＰ3.5％減 政府予想下回る、10～12月も低迷香港経済マクロ経済統計NEW商業３種の売上高が過去最高 22年、飲食業は３年ぶりプラス台湾経済マクロ経済統計卸売り小売り外食・飲食NEW１月の輸出額16.6％減 半導体が４割減、赤字は最大に韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター医薬品化学一般石油・石炭・ガス車部品NEW関連記事７～９月のＧＤＰ4.5％減 ３期連続マイナス、一段と悪化香港経済マクロ経済統計【10大・第１位】コロナ抑制に成功、景気上向く香港経済マクロ経済統計保健医療社会一般政策・法律・規制越境商用車運転手、ワクチン接種で検査免除シンガポール運輸保健医療陸運政策・法律・規制17年のＧＤＰ成長率3.8％、６年ぶり高水準香港経済マクロ経済貿易統計食品・飲料インフラ電力・ガス・水道金融一般設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント倉庫小売り好調な国内経済、第1四半期のＧＤＰ成長率は1.1%オーストラリア統計