上海２空港、１月発着はコロナ前の７割に

中国-上海上海２空港、１月発着はコロナ前の７割に運輸NEW国・地域中国-上海業種運輸関連タグ中国空運統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海２空港、１月発着はコロナ前の７割に中国-上海運輸統計空運NEW大半都市が住宅規制を撤廃か 大都市除き、てこ入れ策も継続中国-全国建設マクロ経済統計金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制財政NEWコロナ死亡例、新たに５件報告香港社会統計保健医療社会一般NEWマカオのカジノ収入、１月は100億パタカ超マカオ観光統計観光娯楽NEW羅湖商業城、営業再開への準備始まる香港商業その他サービス観光小売り外食・飲食NEW関連記事昨年は13％増2,666万人、浦東空港利用者中国-上海運輸統計インフラ倉庫空運年間旅客は1.1億人、15年の上海2空港中国-上海運輸マクロ経済統計インフラその他サービス建設・プラント空運観光社会一般旅客数15％増、昨年の上海2空港中国-上海運輸マクロ経済統計倉庫空運上海の2空港、昨年の利用者3,600万人中国-全国運輸マクロ経済統計倉庫空運広州～上海の航空便、虹橋空港発着に中国-全国運輸インフラ倉庫空運