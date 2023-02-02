海外進出した現地企業、22年は25％増加

シンガポール海外進出した現地企業、22年は25％増加経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海２空港、１月発着はコロナ前の７割に中国-上海運輸統計空運NEW大半都市が住宅規制を撤廃か 大都市除き、てこ入れ策も継続中国-全国建設マクロ経済統計金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制財政NEWコロナ死亡例、新たに５件報告香港社会統計保健医療社会一般NEWマカオのカジノ収入、１月は100億パタカ超マカオ観光統計観光娯楽NEW羅湖商業城、営業再開への準備始まる香港商業その他サービス観光小売り外食・飲食NEW関連記事遠隔市場への進出企業増、ハイテク分野などシンガポール経済ベンチャー政策・法律・規制企業の北欧進出支援、スウェーデンと提携でシンガポール経済ベンチャー政策・法律・規制国際企業庁、海外進出支援の助成を拡大シンガポール経済マクロ経済インフォシス、新興企業支援向け基金を設立インドＩＴＩＴ一般金融一般設備投資その他サービス中国企業の海外進出、5600社に中国-全国貿易設備投資