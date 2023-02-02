22年のコメ輸出量、バーツ安などで22％増

タイ22年のコメ輸出量、バーツ安などで22％増農水NEW国・地域タイ業種農水関連タグタイ農林・水産統計貿易貿易統計貴州省の22年経済統計、鉱工業は0.5％減中国-貴州経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造設備投資小売りNEW天津の輸出、22年は28％増の１兆元中国-天津経済マクロ経済貿易統計NEW低炭素エネ向け投資額、中国が世界半数に中国-全国経済マクロ経済統計環境NEW22年の域内ＧＤＰ3.5％減 政府予想下回る、10～12月も低迷香港経済マクロ経済統計NEW商業３種の売上高が過去最高 22年、飲食業は３年ぶりプラス台湾経済マクロ経済統計卸売り小売り外食・飲食NEW１月の輸出額16.6％減 半導体が４割減、赤字は最大に韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター医薬品化学一般石油・石炭・ガス車部品NEW関連記事１～９月コメ輸出額、６倍増のイラクが最多タイ農水貿易食品・飲料農林・水産コメの輸出価格、食料不足も６～８％下落タイ農水貿易食品・飲料農林・水産コメ輸出予測、１千万トンに引き上げ＝業界タイ農水貿易農林・水産コメ価格、需要拡大で年末から上昇見通しタイ農水貿易統計農林・水産環境上期コメ輸出4.7％減、通年予測引き下げタイ農水貿易農林・水産