本年度の電子機器輸出額は37％増、ＩＣＥＡ

インド本年度の電子機器輸出額は37％増、ＩＣＥＡＩＴNEW国・地域インド業種ＩＴ関連タグインド電機ＩＴ一般電子・コンピューター通信統計貿易貿易統計貴州省の22年経済統計、鉱工業は0.5％減中国-貴州経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造設備投資小売りNEW天津の輸出、22年は28％増の１兆元中国-天津経済マクロ経済貿易統計NEW低炭素エネ向け投資額、中国が世界半数に中国-全国経済マクロ経済統計環境NEW22年の域内ＧＤＰ3.5％減 政府予想下回る、10～12月も低迷香港経済マクロ経済統計NEW商業３種の売上高が過去最高 22年、飲食業は３年ぶりプラス台湾経済マクロ経済統計卸売り小売り外食・飲食NEW１月の輸出額16.6％減 半導体が４割減、赤字は最大に韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター医薬品化学一般石油・石炭・ガス車部品NEW関連記事携帯電話の月間輸出、初の10億ドル超えインドＩＴ貿易ＩＴ一般通信電機通信機器ＨＦＣＬ、45億ルピーの投資計画インドＩＴＩＴ一般通信電機設備投資政策・法律・規制携帯協会、生産奨励制度の１年先送り要望インドＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信設備投資政策・法律・規制電子機器輸出、12月は過去最高の881億ルピーインドＩＴ貿易ＩＴ一般携帯電話の輸出が76％増ベトナムＩＴ貿易ＩＴ一般