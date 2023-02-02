州別インフレ率、本年度はテランガナが最大

インド州別インフレ率、本年度はテランガナが最大経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド食品・飲料繊維農林・水産石油・石炭・ガス小売りマクロ経済統計社会一般ＣＰＩ貴州省の22年経済統計、鉱工業は0.5％減中国-貴州経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造設備投資小売りNEW寧夏の鉱工業生産、22年は７％増中国-寧夏経済マクロ経済統計NEW腐敗指数、タイは９ランクアップも101位タイ社会統計社会一般政策・法律・規制NEW腐敗認識ランクは150位、前年からやや上昇カンボジア社会統計社会一般政治一般NEW腐敗指数、ミャンマーやインドネシアで悪化ASEAN社会統計社会一般NEW１月消費者物価、5.3%上昇 予想対比下振れ、ピークアウトへインドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW関連記事10月の失業率、７％台に悪化インド経済マクロ経済統計雇用・労務日印北東部開発調整フォーラム、初会合を開催インド経済マクロ経済インフラモバイルストア、北東部市場に本格参入インドＩＴＩＴ一般通信設備投資卸売り社会一般政策・法律・規制小売り北東部の開発投資額、前年度比で２桁増インド経済マクロ経済設備投資北東部６州の道路建設承認、135億ルピーインド建設設備投資不動産建設・プラント倉庫社会一般イベント