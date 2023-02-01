22年投資・ＦＤＩが２桁増、日本は２位転落

タイ22年投資・ＦＤＩが２桁増、日本は２位転落PICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグ中国タイ日本米国マクロ経済統計自動車統計吉林省、25年に自動車産業を１兆元規模へ中国-吉林車両統計自動車政策・法律・規制車部品NEW貴州省の22年経済統計、鉱工業は0.5％減中国-貴州経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造設備投資小売りNEW上場企業の董事平均報酬、21年は国巨が首位台湾経済マクロ経済統計NEW22年の工業生産指数、３年連続で最高更新台湾経済マクロ経済統計NEW商業３種の売上高が過去最高 22年、飲食業は３年ぶりプラス台湾経済マクロ経済統計卸売り小売り外食・飲食NEW１月の輸出額16.6％減 半導体が４割減、赤字は最大に韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター医薬品化学一般石油・石炭・ガス車部品NEW関連記事１～６月投資申請額４割減、恩典を新規拡充タイ経済マクロ経済統計１～３月の投資申請７％減、５業種が低調タイ経済マクロ経済統計１～３月の投資申請件数、ＦＤＩは17％減タイ経済マクロ経済統計設備投資１～６月の投資申請額17％減 ＦＤＩは２倍、日本が件数トップタイ経済マクロ経済統計電子・コンピューターＥＥＣ委員会、４地域を経済特区に追加へタイ経済自動車ＩＴ一般保健医療設備投資建設・プラント教育政策・法律・規制