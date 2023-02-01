１月消費者物価、5.3%上昇

インドネシア１月消費者物価、5.3%上昇予想対比下振れ、ピークアウトへ経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシア食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道マクロ経済統計ＣＰＩ貴州省の22年経済統計、鉱工業は0.5％減中国-貴州経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造設備投資小売りNEW寧夏の鉱工業生産、22年は７％増中国-寧夏経済マクロ経済統計NEW腐敗指数、タイは９ランクアップも101位タイ社会統計社会一般政策・法律・規制NEW腐敗認識ランクは150位、前年からやや上昇カンボジア社会統計社会一般政治一般NEW腐敗指数、ミャンマーやインドネシアで悪化ASEAN社会統計社会一般NEW１月消費者物価、5.3%上昇 予想対比下振れ、ピークアウトへインドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW関連記事22年の貿易黒字は545億ドル 前年比1.5倍、過去最高を更新インドネシア経済マクロ経済貿易統計11月ＣＰＩ、5.42％上昇 ２カ月連続鈍化、ピークアウトかインドネシア経済マクロ経済統計10月輸出、前年比12％増 資源けん引、貿易黒字30カ月連続インドネシア経済マクロ経済貿易石油・石炭・ガス電力・ガス・水道７～９月ＧＤＰ成長率5.72％ 資源輸出好調で伸び加速インドネシア経済マクロ経済貿易統計保健医療金融一般倉庫陸運海運空運観光政策・法律・規制小売り９月ＣＰＩ、６％迫る上昇率 補助金対象燃料の値上げ影響インドネシア経済マクロ経済統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道