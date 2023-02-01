22年の外国人訪問者、コロナ前の３割に回復

インドネシア22年の外国人訪問者、コロナ前の３割に回復観光NEW国・地域インドネシア業種観光関連タグインドネシア観光統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海２空港、１月発着はコロナ前の７割に中国-上海運輸統計空運NEW大半都市が住宅規制を撤廃か 大都市除き、てこ入れ策も継続中国-全国建設マクロ経済統計金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制財政NEWコロナ死亡例、新たに５件報告香港社会統計保健医療社会一般NEWマカオのカジノ収入、１月は100億パタカ超マカオ観光統計観光娯楽NEW羅湖商業城、営業再開への準備始まる香港商業その他サービス観光小売り外食・飲食NEW関連記事11月外国人訪問者、４カ月連続50万人超えインドネシア観光統計観光外国人訪問者47.7万人、コロナ下最多更新インドネシア観光統計観光６月の外国人訪問者34.5万人、コロナ下最多インドネシア観光統計観光21年の外国人訪問者、前年比62％減少インドネシア経済マクロ経済統計観光外国人の入国拒否は126人、６玄関口でインドネシア社会保健医療社会一般