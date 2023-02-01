ＥＶ充電設備1030基を追加へ、設置に優遇も

インドネシアＥＶ充電設備1030基を追加へ、設置に優遇も車両NEW国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア自動車電機電力・ガス・水道政策・法律・規制環境関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波海南省、25年にＮＥＶ保有台数50万台へ中国-海南車両自動車環境政策・法律・規制NEWテスラの22年中国売上高、伸び幅３割に鈍化中国-全国車両決算自動車NEWＢＹＤ、日本への投入車種第１弾を発売中国-深セン車両貿易自動車NEW小鵬匯天の空飛ぶ車、「特許飛行証」取得中国-広東車両自動車その他製造空運政策・法律・規制NEW韓国ＧＭ、新型ＣＵＶなど50万台生産へ韓国車両自動車NEWＥＶ充電設備1030基を追加へ、設置に優遇もインドネシア車両自動車電機電力・ガス・水道環境政策・法律・規制NEW関連記事充電ステーション、30年に３万2000基設置へインドネシア車両自動車二輪車電機鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資環境エネ鉱省、ＥＶ充電インフラ参入後押しインドネシア車両マクロ経済自動車二輪車電機インフラ電力・ガス・水道設備投資環境政策・法律・規制車部品地場ＥＶ充電設備社、年内に70基設置へインドネシア公益自動車ＩＴ一般電機電力・ガス・水道環境ＰＬＮ、ＥＶ充電所設置の民間企業に優遇策インドネシア公益自動車電機インフラ電力・ガス・水道ＥＶ用充電設備の整備加速、25年に2465基インドネシア公益自動車二輪車電機電力・ガス・水道政策・法律・規制