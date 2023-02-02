22年の燃料消費量、行動制限緩和で13.5％増

タイ22年の燃料消費量、行動制限緩和で13.5％増資源NEW国・地域タイ業種資源関連タグタイ保健医療石油・石炭・ガス統計政策・法律・規制自動車統計吉林省、25年に自動車産業を１兆元規模へ中国-吉林車両統計自動車政策・法律・規制車部品NEW貴州省の22年経済統計、鉱工業は0.5％減中国-貴州経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造設備投資小売りNEW上場企業の董事平均報酬、21年は国巨が首位台湾経済マクロ経済統計NEW22年の工業生産指数、３年連続で最高更新台湾経済マクロ経済統計NEW商業３種の売上高が過去最高 22年、飲食業は３年ぶりプラス台湾経済マクロ経済統計卸売り小売り外食・飲食NEW１月の輸出額16.6％減 半導体が４割減、赤字は最大に韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター医薬品化学一般石油・石炭・ガス車部品NEW関連記事１～10月燃料消費、行動制限緩和で15.4％増タイ資源貿易統計保健医療石油・石炭・ガス空運政策・法律・規制１～８月燃料消費15％増、経済回復が後押しタイ資源統計化学一般石油・石炭・ガス燃料消費、コロナ禍で１～10月は13％減タイ資源貿易統計自動車保健医療石油・石炭・ガス昨年のガソホール91消費、導入後初の減少タイ資源統計化学一般石油・石炭・ガスガソリン消費量、1～9月は1.8％減タイ資源貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道空運