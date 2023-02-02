新車販売45万台も、半導体不足緩和へ＝和泰

台湾新車販売45万台も、半導体不足緩和へ＝和泰PICK UP車両NEW国・地域台湾業種車両関連タグ台湾自動車関連トピックス・特集・連載半導体不足半導体不足習氏「技術の自立を加速」、半導体規制念頭か中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW新車販売45万台も、半導体不足緩和へ＝和泰台湾車両自動車NEW企業は地政学要因で中国離れ模索、力成董事長台湾ＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューターNEW１月の輸出額16.6％減 半導体が４割減、赤字は最大に韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター医薬品化学一般石油・石炭・ガス車部品NEWＳＫハイニックス、４Ｑ1800億円の営業赤字韓国ＩＴ統計ＩＴ一般通信NEW米印が半導体供給で協力、中国にらみ高官協議インドＩＴＩＴ一般電機政治一般外交NEW関連記事和泰、来年は全車種で値上げの可能性も台湾車両自動車電子・コンピューター車部品和泰、今年の台湾新車販売予測を下方修正台湾車両自動車和泰、20年新車販売は45万台と予想台湾車両自動車和泰、中国の販売拠点４カ所増設台湾車両自動車二輪車設備投資建設・プラント和泰、レクサス「IS250」を発表台湾マクロ経済自動車二輪車