新規感染652人、前日比2.4倍（31日）

シンガポール新規感染652人、前日比2.4倍（31日）安全情報社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW上海２空港、１月発着はコロナ前の７割に中国-上海運輸統計空運NEW大半都市が住宅規制を撤廃か 大都市除き、てこ入れ策も継続中国-全国建設マクロ経済統計金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制財政NEWコロナ死亡例、新たに５件報告香港社会統計保健医療社会一般NEWマカオのカジノ収入、１月は100億パタカ超マカオ観光統計観光娯楽NEW羅湖商業城、営業再開への準備始まる香港商業その他サービス観光小売り外食・飲食NEW関連記事新規感染273人、前日から８％減少（30日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染78人、17カ月ぶり100人未満（23日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染170人、17カ月ぶり低水準（22日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染360人、前日から26％減少（20日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染910人、前日比2.4倍（10日）シンガポール社会保健医療社会一般