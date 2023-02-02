22年末の銀行貸付残高、前年同月比5.7％増

マレーシア22年末の銀行貸付残高、前年同月比5.7％増金融NEW国・地域マレーシア業種金融関連タグマレーシア金融一般統計自動車統計吉林省、25年に自動車産業を１兆元規模へ中国-吉林車両統計自動車政策・法律・規制車部品NEW貴州省の22年経済統計、鉱工業は0.5％減中国-貴州経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造設備投資小売りNEW上場企業の董事平均報酬、21年は国巨が首位台湾経済マクロ経済統計NEW22年の工業生産指数、３年連続で最高更新台湾経済マクロ経済統計NEW商業３種の売上高が過去最高 22年、飲食業は３年ぶりプラス台湾経済マクロ経済統計卸売り小売り外食・飲食NEW１月の輸出額16.6％減 半導体が４割減、赤字は最大に韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター医薬品化学一般石油・石炭・ガス車部品NEW関連記事３月末の銀行貸付残高、前年同月比3.9％増マレーシア金融マクロ経済統計金融一般銀行貸付残高、９月は4.4％増マレーシア金融マクロ経済統計金融一般銀行貸付残高、６月は4.1％増マレーシア金融マクロ経済統計金融一般銀行貸付残高、10月末は3.7％増の1.8兆リンギマレーシア金融統計金融一般銀行貸付残高、９月末は3.8％増の1.7兆リンギマレーシア金融マクロ経済統計金融一般証券