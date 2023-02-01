23年の経済成長率予測を下方修正、台経院

台湾23年の経済成長率予測を下方修正、台経院経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計ＣＰＩ黒竜江の鉱工業生産、22年は0.8％増中国-黒竜江経済マクロ経済統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売りNEW江西省の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-江西経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資小売りNEW湖北省の22年経済統計、鉱工業は７％増中国-湖北経済マクロ経済統計NEW福建省の鉱工業生産、22年は5.7％増中国-福建経済マクロ経済貿易統計その他製造金融一般小売りNEW新疆の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-新疆経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW内モンゴルの鉱工業生産、22年は8.1％増中国-内モンゴル経済マクロ経済統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売りNEW関連記事22年台湾成長率、3.04％に下方修正＝中経院台湾経済マクロ経済23年ＧＤＰ成長率は2.9％、台経院予測台湾経済マクロ経済統計台経院、21年成長率予測を５％に上方修正台湾経済マクロ経済統計20年成長率予測、5.8％減に上方修正＝英銀香港経済マクロ経済金融一般19年ＧＤＰ予測、2.15％に下方修正＝中経院台湾経済マクロ経済統計