12月の香港ドル預金1.2％増、元建ては減少

香港12月の香港ドル預金1.2％増、元建ては減少金融NEW国・地域香港業種金融関連タグ香港金融一般統計貿易統計江西省の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-江西経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資小売りNEW福建省の鉱工業生産、22年は5.7％増中国-福建経済マクロ経済貿易統計その他製造金融一般小売りNEW新疆の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-新疆経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW１月の製造業ＰＭＩ、４カ月ぶりの節目超え中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造卸売りその他サービス建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW【香港・マカオ経済統計】2022年12月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW12月の香港ドル預金1.2％増、元建ては減少香港金融統計金融一般NEW関連記事３月香港ドル預金0.4％増、元建ては減少香港金融マクロ経済統計金融一般９月香港ドル預金0.3％増、元建ても増加香港金融統計金融一般８月香港ドル預金0.3％減、元建ては増加香港金融統計金融一般６月香港ドル預金4.5％増、元建ては横ばい香港金融統計金融一般５月香港ドル預金1.2％増、元建ては５％増香港金融マクロ経済統計金融一般