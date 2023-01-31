新型コロナの域内感染者、31日は３万2023人

台湾新型コロナの域内感染者、31日は３万2023人安全情報社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（31日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW韓国からの入国に検査義務、中国が報復強化中国-全国社会空運社会一般政治一般NEW海外旅行が上向き、一部予約いっぱいも中国-全国観光観光社会一般政策・法律・規制NEW工業企業、22年は４％減益＝コロナ禍影響中国-全国経済マクロ経済統計医薬品鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガスNEWコロナ死亡例、新たに９件報告香港社会統計保健医療社会一般NEW水際措置の完全撤廃、行政長官「間もなく」香港社会マクロ経済保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事新型コロナの域内感染者、29日は２万7105人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、５日は３万1078人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、14日は１万7549人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、４日は１万2981人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、11日は２万269人台湾社会保健医療社会一般