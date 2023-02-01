ＩＭＦ、中国の成長率予測5.2％に引き上げ

中国-全国ＩＭＦ、中国の成長率予測5.2％に引き上げ経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国日本米国マクロ経済統計政策・法律・規制ＧＤＰ黒竜江の鉱工業生産、22年は0.8％増中国-黒竜江経済マクロ経済統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売りNEW湖北省の22年経済統計、鉱工業は７％増中国-湖北経済マクロ経済統計NEW湖南省の鉱工業生産、22年は7.2％増中国-湖南経済マクロ経済統計その他製造金融一般小売りNEW江西省の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-江西経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資小売りNEW新疆の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-新疆経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW内モンゴルの鉱工業生産、22年は8.1％増中国-内モンゴル経済マクロ経済統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売りNEW関連記事ＩＭＦ、本年度成長率予測を９％に下方修正インド経済マクロ経済中国の成長率８％に引き下げ、ＩＭＦ中国-全国経済マクロ経済統計中国の経済成長率8.1％に下方修正、ＩＭＦ中国-全国経済マクロ経済統計ＩＭＦ、ＧＤＰ成長率予測を6.5％に下方修正フィリピン経済マクロ経済統計ＩＭＦ、印の成長率予測を7.4％に下方修正インド経済マクロ経済統計