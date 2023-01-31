日系の業績改善「下振れ」

香港日系の業績改善「下振れ」輸出低迷懸念、上期も楽観できず経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港日本陸運マクロ経済統計貿易雇用・労務貿易統計江西省の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-江西経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資小売りNEW福建省の鉱工業生産、22年は5.7％増中国-福建経済マクロ経済貿易統計その他製造金融一般小売りNEW新疆の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-新疆経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW１月の製造業ＰＭＩ、４カ月ぶりの節目超え中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造卸売りその他サービス建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW【香港・マカオ経済統計】2022年12月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW12月の香港ドル預金1.2％増、元建ては減少香港金融統計金融一般NEW関連記事ゼロコロナ、日系８割に支障 36％が業績悪化、本土事業に影響香港経済マクロ経済統計日系企業の業績改善続く 21年下半期、見通しは下振れ香港経済マクロ経済統計日系企業の業績、顕著に改善 ４～６月期、国安法へは懸念拡大香港経済マクロ経済統計政策・法律・規制日系企業の景況感、大幅改善 往来制限の長期化には懸念香港経済マクロ経済貿易電機食品・飲料保健医療繊維精密機器機械金融一般不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食日系企業の３割強が業績改善 ７～９月、コロナ禍でも回復軌道香港経済マクロ経済統計保健医療