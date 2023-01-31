１月の製造業ＰＭＩ、４カ月ぶりの節目超え

中国-全国１月の製造業ＰＭＩ、４カ月ぶりの節目超え経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国その他製造建設・プラント卸売り小売り外食・飲食その他サービスマクロ経済統計貿易雇用・労務貿易統計江西省の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-江西経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資小売りNEW福建省の鉱工業生産、22年は5.7％増中国-福建経済マクロ経済貿易統計その他製造金融一般小売りNEW新疆の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-新疆経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW１月の製造業ＰＭＩ、４カ月ぶりの節目超え中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造卸売りその他サービス建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW【香港・マカオ経済統計】2022年12月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW12月の香港ドル預金1.2％増、元建ては減少香港金融統計金融一般NEW関連記事10月の製造業ＰＭＩ、２カ月ぶり節目割れ中国-全国経済マクロ経済統計その他製造その他サービス５月の製造業ＰＭＩ、節目目前まで回復中国-全国経済マクロ経済統計その他製造６月の製造業ＰＭＩは50.9、３カ月連続下落中国-全国経済マクロ経済統計その他製造３月の製造業ＰＭＩは51.9、４カ月ぶり上昇中国-全国経済マクロ経済統計製造業ＰＭＩが大幅改善、３月は52.0中国-全国経済マクロ経済統計その他製造その他サービス建設・プラント小売り外食・飲食