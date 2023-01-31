22年12月の産業統計、生産・消費がマイナス

韓国22年12月の産業統計、生産・消費がマイナス経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計設備投資自動車統計湖南省の鉱工業生産、22年は7.2％増中国-湖南経済マクロ経済統計その他製造金融一般小売りNEW福建省の鉱工業生産、22年は5.7％増中国-福建経済マクロ経済貿易統計その他製造金融一般小売りNEW工業企業、22年は４％減益＝コロナ禍影響中国-全国経済マクロ経済統計医薬品鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガスNEW22年の財政収入0.6％増、税還付で伸び鈍化中国-全国経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政NEW22年12月の産業統計、生産・消費がマイナス韓国経済マクロ経済統計設備投資NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（12月） ３％増の34万台、３市場でマイナス成長ASEAN車両統計自動車NEW関連記事７月の産業統計、消費・投資がマイナス韓国経済マクロ経済統計６月の産業統計、消費と投資がマイナスに韓国経済マクロ経済統計４月の産業統計、生産・消費はプラス韓国経済マクロ経済統計３月の産業統計、生産・消費がプラス韓国経済マクロ経済統計21年12月産業統計、全分野でプラス韓国経済マクロ経済統計