湖北省の22年経済統計、鉱工業は７％増

中国-湖北湖北省の22年経済統計、鉱工業は７％増経済NEW国・地域中国-湖北業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ黒竜江の鉱工業生産、22年は0.8％増中国-黒竜江経済マクロ経済統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売りNEW江西省の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-江西経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資小売りNEW湖北省の22年経済統計、鉱工業は７％増中国-湖北経済マクロ経済統計NEW福建省の鉱工業生産、22年は5.7％増中国-福建経済マクロ経済貿易統計その他製造金融一般小売りNEW新疆の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-新疆経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW内モンゴルの鉱工業生産、22年は8.1％増中国-内モンゴル経済マクロ経済統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売りNEWＧＤＰ黒竜江の鉱工業生産、22年は0.8％増中国-黒竜江経済マクロ経済統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売りNEW湖北省の22年経済統計、鉱工業は７％増中国-湖北経済マクロ経済統計NEW湖南省の鉱工業生産、22年は7.2％増中国-湖南経済マクロ経済統計その他製造金融一般小売りNEW江西省の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-江西経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資小売りNEW新疆の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-新疆経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW内モンゴルの鉱工業生産、22年は8.1％増中国-内モンゴル経済マクロ経済統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売りNEW関連記事河北省のＧＤＰ、22年は3.8％成長中国-河北経済マクロ経済統計ＩＴ一般その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食重慶市のＧＤＰ、22年は2.6％成長中国-重慶経済マクロ経済統計河南省のＧＤＰ、１～６月は3.1％成長中国-河南経済マクロ経済統計河北省のＧＤＰ、１～６月は3.4％成長中国-河北経済マクロ経済統計河北省のＧＤＰ、１～３月は5.2％成長中国-河北経済マクロ経済統計