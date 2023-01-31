湖南省の鉱工業生産、22年は7.2％増

中国-湖南湖南省の鉱工業生産、22年は7.2％増経済NEW国・地域中国-湖南業種経済関連タグ中国その他製造金融一般小売りマクロ経済統計ＧＤＰ黒竜江の鉱工業生産、22年は0.8％増中国-黒竜江経済マクロ経済統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売りNEW湖北省の22年経済統計、鉱工業は７％増中国-湖北経済マクロ経済統計NEW湖南省の鉱工業生産、22年は7.2％増中国-湖南経済マクロ経済統計その他製造金融一般小売りNEW江西省の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-江西経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資小売りNEW新疆の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-新疆経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW内モンゴルの鉱工業生産、22年は8.1％増中国-内モンゴル経済マクロ経済統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売りNEW自動車統計湖南省の鉱工業生産、22年は7.2％増中国-湖南経済マクロ経済統計その他製造金融一般小売りNEW福建省の鉱工業生産、22年は5.7％増中国-福建経済マクロ経済貿易統計その他製造金融一般小売りNEW工業企業、22年は４％減益＝コロナ禍影響中国-全国経済マクロ経済統計医薬品鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガスNEW22年の財政収入0.6％増、税還付で伸び鈍化中国-全国経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政NEW22年12月の産業統計、生産・消費がマイナス韓国経済マクロ経済統計設備投資NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（12月） ３％増の34万台、３市場でマイナス成長ASEAN車両統計自動車NEW関連記事深セン市の鉱工業生産、１～11月は5.6％増中国-深セン経済マクロ経済統計深セン市の鉱工業生産、１～10月は6.2％増中国-深セン経済マクロ経済統計深セン市の鉱工業生産、１～８月は5.8％増中国-深セン経済マクロ経済統計深セン市の鉱工業生産、１～７月は5.3％増中国-深セン経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造金融一般設備投資その他サービス不動産建設・プラント小売り深センの鉱工業生産、１～５月は4.9％増中国-深セン経済マクロ経済統計